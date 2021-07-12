Carole Hakko kimdir, kaç yaşında vefat etti?
1956 yılında dünyaya gelen Carole Hakko, yaşamı boyunca içerisinde bulunduğu yardım organizasyonları ile dikkat çekmişti. Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Carole Hakko, önceki akşam amansız hastalığa yenik düştü. Peki, Carole Hakko kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Yaşama veda eden Carole Hakko, biyografisi ile merak ediliyor. Kanser hastası çocukların dileklerini yerine getirmek için kurulan "Bir Dilek Tut-Make A Wish" derneğinin başkanı olan Carole Hakko, yakın zamanda 34 yıldır evli olduğu Jeff Hakko’dan boşanmıştı.
Alan Hakko ve Romina Hakko’nun annesi olan Carole Hakko, bir süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu.
Aralık ayında yeni yaşını kutlayan Hakko, doğum günü hediyesi yerine “Bir Dilek Tut” derneğine bağış yapılmasını istemiş ve kanser hastası çocuklar için 59 bin TL toplamıştı.