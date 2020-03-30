Cari Ne Demek? Cari Nedir? Cari Tdk Kelime Anlamı

Cari kelimesi Arapça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasındadır. Hem tek başına hem de farklı kelimelerle bir araya gelmek suretiyle kullanılabilmektedir. Amaca uygun olarak anlamına göre değişik alanlarda değerlendirilebilir.

Cari Ne Demek?

Cari geçerli olan yürürlükte olan anlamına gelmektedir. Genelde para piyasası ya da iş alanında kullanıldığı için bu anlamı pek fazla bilinmez. Ancak genelde cümlelerde bu anlamıyla anlaşılması gerekir.

Cari Nedir?

Cari iki anlamı üzerinde cümle içerisinde kullanılabilecek Türkçede yaygın sözcüklerden biridir.

- Geçerli olan, yürürlükte olan,

- Akan,

Cari kelimesini daha iyi anlamak için bir örnek vermek gerekirse;

‘’ Memlekette bu konunun hükmü hala caridir.’’

Bu anlamı üzerinden gündelik yaşam içerisinde rahat şekilde kullanılabilir.

Cari TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından cari kelimesinin anlamı geçerli olan ve yürürlükte olan şeklinde yer almaktadır. Aynı zamanda ‘akan’ olarak da tabir ediliyor. Özellikle gündelik yaşamda ‘cari açık’ ve benzeri örnekler üzerinden çok sık değerlendirilen kelimelerden bir. Bu durum para piyasası olarak hem özel sektör hem de devlet için kullanılmaktadır. Geçerli olan ya da yürürlükte olan bir durumu verdiği açığı anlatır.