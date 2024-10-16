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Cari açığın dörtte biri yasadışı bahisten

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#Yasadışı Bahis#Halil Öztürk#Kumar
Cari açığın dörtte biri yasadışı bahisten
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 07:00

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, yasadışı bahisle daha etkin mücadele amacıyla 23 Temmuz’da Meclis Başkanlığı’na sunduğu teklife milletvekillerinden destek istedi.

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Meclis Genel Kurulu’nda konuyu gündeme getiren MHP’li Halil Öztürk, şunları söyledi:

“Özellikle cep telefonları vasıtasıyla kumar ve bahis oyunlarına çok kolay ulaşılır olması son derece sorunlu bir alandır.

SUÇLARIN FİNANS KAYNAĞI

Ülkemizde yasadışı kumara bulaşanların sayısının yaklaşık 10 milyon olduğu ifade edilmektedir. Yasadışı yollarla yurt dışına çıkan paranın ise 10 milyar dolar olduğu tahmin edilmekte, bu miktarın da cari açığımızın yüzde 25’ini oluşturduğu değerlendirilmektedir. Bu tablo, aynı zamanda terör ve organize suç örgütlerinin de finans tablosudur. Yasadışı yollarla kumar ve bahis oynayanlar, dolaylı yoldan suç örgütlerine kaynak sağlamakta, kendi geleceğinin yanında milli güvenliğimizi de akamete uğratmaktadırlar. Gerekli önlemleri almak, Türk gençliğini her türlü tuzaktan ve bataktan korumak, aile yapımızı ve millî değerlerimizi muhafaza etmek bizlerin birinci vazifesidir. Teknolojinin nimetlerinden yararlanırken oluşacak zararların önüne geçmek yine bizlerin iradesi ve ortaya koyacağı çözüm yollarıyla mümkündür.” 

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#Yasadışı Bahis#Halil Öztürk#Kumar

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