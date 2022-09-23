'Carettaların annesi' June Haimoff anısına yapılan anıt açıldı

Haberin Devamı

Teknesiyle 1975 yılının Temmuz ayında geldiği Dalyan'a hayran kalan ve 1984'te yerleşip, burada bir barakada yaşamaya başlayan June Haimoff, beldenin tanıtımı ve caretta carettaların korunmasına yönelik çalışma başlattı. Kumsalda yapımına başlanan otel inşaatının durdurulması için verdiği mücadele Haimoff'un Türkiye ve dünyada tanınmasına ve caretta carettaların nesillerinin devamını sağladı. Ankara'da dönemin Başbakanı Turgut Özal ile görüşen Haimoff, Özel Çevre Koruma Kurumu'nun kurulmasında önemli rol oynadı.



Bu mücadelenin öyküsünü 2002 yılında İngiltere'de yayımlanan 'Captain June and the Dalyan Turtles' kitabında anlattı. June Haimoff ayrıca 2003'te geliri caretta carettaların korunması amacıyla kullanılmak üzere tek şarkılık CD yaptı. Haimoff, 2009'da Türk vatandaşı olup, 'Haziran' ismini aldı.

Haberin Devamı

'O GECE HER ŞEY DEĞİŞTİ'

Kurduğu Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı 2011'in başında tescillendi. Kaptan June'nin jet sosyetenin içinde görkemli yaşam sürerken, bu yaşantısını terk edip 14 metrelik tekneyle kendi yolculuğuna çıkış öyküsü, uluslararası belgesel filmi 'Ben'e Yolculuk' adı altında çekildi.





Kaptan June Haimoff film tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Dalyan'a yerleşme hikayesini, "Dalyan Kanalı'nı, Köyceğiz Gölü'nü görünce, 'Burası dünyanın en güzel yeri' dedim ve 1983 yılında tekrar gelerek İztuzu Kumsalı'nda bir barakada yaşamaya başladım.Bir gece kumsalda masa büyüklüğünde bir deniz kaplumbağası gördüm. Kuma yatarak yumurtlamasını seyrettim. O gece her şey değişti. Lütfen herkes doğayı korumak için bir şeyler yapsın" diyerek, anlattı.

Haimoff anısına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 15 gün içinde yapılıp 5 Haziran'da Dalyan'a getirilerek tanıtımı yapılan anıt heykelin açılışına; Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ile Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur ve belediye personelini yanı sıra çok sayıda İngiliz de katıldı.





Haberin Devamı

'KAPTAN JUNE GİBİ DÜŞÜNENLERİN ÇOĞALMASINI ÜMİT EDİYORUZ'

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, törende yaptığı konuşmada, "Dalyan bugün güzelliğini koruyorsa Kaptan June'un katkıları ile ortaya çıkan zihniyet sayesinde koruyor. Bu güzelliğin korunarak günümüze taşınmasını Kaptan June ve onun gibi düşünenlerin eseri olarak görüyorum.





Kaptan June'un katkılarını devletimiz ve milletimiz unutmadı. Bu anıt ile onu onurlandırıyoruz. Kaptan June gibi düşünenlerin çoğalmasını ümit ediyoruz. Tekrardan Kaptan June'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan beldesindeki evinde 23 Nisan'da organ yetmezliğinden yaşamını yitiren June Haimoff, vasiyeti üzerine İslami usullere göre son yolculuğuna uğurlanmıştı.