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Caretta yuvasına yeni ‘villa’lar

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#Antalya#Caretta#Villa
Caretta yuvasına yeni ‘villa’lar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

Antalya'nın Aksu ilçesinde Kumköy sahili, Mart 2021’de Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi.

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Kumköy sahilindeki 700 çardağa ilişkin ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi.

YIKILMAYINCA YERLEŞTİLER

Kararı duyan bazı tatilciler çardaklarını söktü fakat aylar geçmesine rağmen kalan çardaklara dokunulmadı. Aksu Belediyesi, 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının 29 Nisan'da uygulanacağını bildirdi. Ancak yıkım yine ertelendi. Yıkım uygulanmayan alanda tatilciler, çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazı bölgelere ise yenilerinin yapıldığı görüldü. Yıkım kararı uygulanmayan alana, villaya benzer beş çardak daha yapıldı. Çardaklar orman ve deniz manzaralı.

 

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#Antalya#Caretta#Villa

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