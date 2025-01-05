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‘Caretta Cumhuriyet’ 1000 km yüzdü 2 bin kişi izledi

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#Muğla#Caretta Cumhuriyet#İztuzu Plajı
‘Caretta Cumhuriyet’ 1000 km yüzdü 2 bin kişi izledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 07:00

Muğla’da yaralı halde bulunup tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan caretta caretta ‘Cumhuriyet’, 2 ayda 1000 kilometre yol katetti.

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Ortaca ilçesi İztuzu Plajı’ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da ‘Cumhuriyet’ adı verildi.

‘Caretta Cumhuriyet’ 1000 km yüzdü 2 bin kişi izledi

İZTUZU’NDAN YUNANİSTAN’A

DEKAMER’de tedavi edilen ‘iribaş’ cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 30 Ekim 2024’te İztuzu Plajı’ndan denize bırakıldı. Geçen sürede ‘Cumhuriyet’, 1000 kilometre yol katederek Yunanistan açıklarına ulaştı. ‘Cumhuriyet’in rotasını gösteren harita, 2 bin kişi tarafından görüntülenip izlendi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, ‘Cumhuriyet’in rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.

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#Muğla#Caretta Cumhuriyet#İztuzu Plajı

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