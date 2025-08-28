Çaresizliğin en ağır hali... Eşinin öldürdüğü Neşe’nin arkadaşıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı

Haberin Devamı

Kısa sürede büyüyen tartışmada Onur Karakaya, evdeki tabancasıyla eşi Neşe Karakaya’ya peş peşe ateş etti. Neşe Karakaya kanlar içinde yere yığılırken, eşi bu kez namluyu kendisine doğrultup tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Neşe Karakaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Onur Karakaya da yaşamını yitirdi. Neşe ve Onur Karakaya’nın cenazeleri, işlemlerinin ardından toprağa verildi.

‘YAKALAYAMAZ İNŞALLAH’

Çift arasında olaydan yaklaşık bir ay önce yine tartışma çıktığı, Neşe Karakaya’nın babaevine sığındığı belirtildi. O dönemde Neşe Karakaya’nın bir arkadaşı ile yaptığı mesajlaşmalar ortaya çıktı. Neşe’nin arkadaşına, eşinin kendisini bir yerlerde yakalayacağını söylediği görüldü. Arkadaşının, Karakaya’ya, “Yakalayamaz inşallah. Allah, planlarını kendine çevirsin. Layığını bulsun, okunan ezanlar yüzü suyu hürmetine” dediği, Karakaya’nın da “Amin inşallah bacım. Hakkınızı helal edin yine de. Allah büyük. En iyisini o bilir. Gelecek umudu kalmadı artık, önceden vardı” yazdığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Diğer yandan, Neşe Karakaya’nın Onur Karakaya’ya babaevine gittiğinde boşanma davası açtığı, Onur Karakaya ile barıştıktan sonra davadan vazgeçtiği öğrenildi.