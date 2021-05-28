MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇaresiz kalınca evlerinin kapılarına duvar ördüler! Ne var ne yok boşaltmışlar...
GeriGündem Çaresiz kalınca evlerinin kapılarına duvar ördüler! Ne var ne yok boşaltmışlar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 28.05.2021 - 11:21 | Son Güncelleme:

Çaresiz kalınca evlerinin kapılarına duvar ördüler! Ne var ne yok boşaltmışlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep'te tarihi evlerin bulunduğu Bey Mahallesi'nde kullanılmayan birçok evde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından ev sahipleri harekete geçti. Evlerini korumak için giriş kapılarının önüne briketle duvar örmeye başlayan ev sahiplerinden Sultan Cafer "Hırsızlıkların önüne geçemeyince böyle bir yönteme başvurdum" dedi.

12
  • Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler
  • Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler
  • Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler
  • Hırsızlardan korumak için tarihi evlerin kapılarına duvar ördüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kent merkezinde, dar ve çıkmaz sokakları, kesme taştan yapılan avlulu tarihi evleriyle turistlerin ilgi odağı olan Bey Mahallesi'nde, boş olan evlere hırsızlar dadandı. Evlere giren hırsızlar, kapıları, pencere demirlerini, içeride bulunan malzemeler ile elektrik kablolarını çaldı. Uyuşturucu madde bağımlıları da iddiaya göre girdikleri evlere zarar verdi. Hırsızlık olaylarından rahatsız olan ev sahipleri, evlerinin kapılarını ve pencerelerini briketle duvar örerek kapattı.

Bey Mahallesi Mescit Sokak'ta evinin kapısının önüne briketten duvar örerek girişi kapatan Sultan Cafer, "Hırsızlıkların önüne geçemeyince böyle bir yönteme başvurdum" dedi.

Çaresiz kalınca evlerinin kapılarına duvar ördüler Ne var ne yok boşaltmışlar...



Evlerini korumak için böyle bir yola başvurduklarını belirten Cafer, "Bey Mahallesi'nde bulunan sahiplerinin kullanmadığı boş durumdaki evler bir yıldır hırsızların hedefi olmuş durumda. Hırsızlar evlerimizin içlerine kadar girip ne var ne yok boşalttılar. İçindeki eşyaların yanı sıra kapıları, elektrik kablolarını çaldılar, elektrik, su saatlerimizi söküp götürdüler. Hırsızlıklara karşı çözüm bulamadık. Şimdi mahalleli olarak aldığımız karar doğrultusunda bizlere ait olan bu evlerimizin kapılarının önüne briket ile duvar örüyoruz" diye konuştu.

Çaresiz kalınca evlerinin kapılarına duvar ördüler Ne var ne yok boşaltmışlar...



Mahallenin kentsel sit alanı içinde olduğu için yapılara müdahalede bulunamadıklarını anlatan Sultan Uçar ise tek isteklerinin bir an önce gerekli önlemlerin alınarak tarihi evlerin korunması olduğunu sözlerine ekledi.

Çaresiz kalınca evlerinin kapılarına duvar ördüler Ne var ne yok boşaltmışlar...

Ünlü ressam İsmail Acara hırsız şoku Fransada aldığı şato soyuldu...
Ünlü ressam İsmail Acar'a hırsız şoku! Fransa'da aldığı şato soyuldu...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi