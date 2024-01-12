Çaresiz denilen hastalığı... Türk doktorlar iyileştirdi

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Azerbaycan’da yaşayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Aytakın Gahramanov, bugüne kadar dünyada sadece 200 kişide görülen ve kulak kemiğini delebilecek kadar agresif büyüyen ‘endolenfatik kese tümörü’ ile 19 yaşında tanıştı. İç kulakta gelişen ve işitme kaybından yüz felcine kadar çok ciddi sorunlara yol açan kötü huylu tümör kısa sürede temizlenmezse genç kız hayatını kaybedecekti. Ancak tümör çok riskli bölgede yer almasının yanı sıra aşırı kanamaya meyilli olma özelliğine sahipti. Gahramanov, küçücük bir parçanın alındığı biyopsi işleminde bile yaklaşık 1.5 litre kan kaybettiren tümöre kendi ülkeleri Azerbaycan’ın yanı sıra Almanya, Rusya, Ukrayna, İran, İngiltere gibi 10 farklı ülkedeki uzmanlardan şifa aradı.

BİR DOKTOR CESARET ETTİ

Başvurdukları doktorların ameliyat kararı vermeye cesaret edemedikleri, bunun yerine radyoterapi ile küçültmeyi önerdikleri tümör için ameliyat kararını veren ise bir Türk doktoru oldu. Gahramanov, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yunus Aydın yönetiminde yaklaşık 5 ay içinde gerçekleştirilen 5 ameliyat ve zorlu tedavi sürecinin ardından günlük yaşantısına sorunsuz bir şekilde devam edebiliyor. Aytakın Gahramanov, “İki yıldır rutin kontrollerim için ailemle birlikte düzenli olarak Türkiye’ye geliyorum. Çok şükür hastalığım nüks etmedi. Aylarca süren tedavi sürecinde Prof. Dr. Yunus Aydın başta olmak üzere, hekimler ve sağlık personelleri adeta ailem oldular” dedi.

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5 AYDA 5 AMELİYAT

Prof. Dr. Yunus Aydın, yerleştiği bölge ve aşırı kanamaya meyilli olması nedeniyle çok riskli olarak tanımladıkları tümörü tümüyle temizlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “Yaklaşık 5 ayda 5 ameliyat ve 15 gün süren yoğun bakım tedavisi sonrasında Aytakın taburcu oldu” dedi.