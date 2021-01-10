Çare: Tasarruf

Atikhisar Barajı su seviyesinde meydana gelen düşüş nedeniyle Çanakkale Belediyesi geçen ay temiz su kullanımına bazı kısıtlamalar getirdi. Kısıtlamalar kapsamında şebeke suyu kullanılarak hortumla araba, halı ve kilim yıkama yasaklandı. Sanayi tesislerinde su kullanımıyla ilgili kısıtlamaya gidilmesi, bahçe sularında kuyu suyu kullanılmasının özendirilmesi ve damlama sistemi kullanılması kararı alındı. Alınan bütün önlemler sonucunda Çanakkale’de bir ayda 35 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.

‘ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ’

Konuyla ilgili konuşan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay, “Suyun kullanımı ile ilgili aldığımız kısıtlama kararından sonra Aralık ayında yüzde 3.5 oranında su tasarrufu sağlandı. Bu da 35 bin metreküp suya denk geliyor. Şu anda 10 ayrı noktada jeofizik etüt çalışmaları yapılıyor. Koronavirüs sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu, sağlığın da temiz suya bağlı olduğunu bize gösterdi. Bu yüzden sularımızı idareli kullanma konusunda herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

Temiz su kullanım alışkanlığımızı değiştirmemiz gerektiğini söyleyen Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız ise “Su tasarrufu için vatandaşın teşvik edilmesi gerekiyor. Su tasarrufu yapan vatandaşların ödüllendirilmesi lazım. Geldiğimiz nokta itibariyle su kullanım alışkanlığımızı acilen değiştirmemiz lazım” diye konuştu.