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Barış KUL / DHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çare cansız manken

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Çare cansız manken
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Van Erciş’e 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı fazla olduğu için kuşların geldiği Yeşilova Mahallesi’nde yaşayanlar, kuş ölümlerini önlemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Ağaçlık alana gelen ve burada yuvaları olan kuşların, elektrik direklerine ve trafonun da bulunduğu bölgedeki tellere konup ölmeleri üzerine mahalledekiler çareyi cansız mankenle buldu. Mahallede yaşayanlar, trafonun bulunduğu direğe korkuluk görevi gören cansız mankeni yerleştirdikten sonra kuş ölümleri azaldı. Yeşilova Mahalle Muhtarı Maksut Tuz, kuşlar için duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Çare cansız manken

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