Çare cansız manken

Ağaçlık alana gelen ve burada yuvaları olan kuşların, elektrik direklerine ve trafonun da bulunduğu bölgedeki tellere konup ölmeleri üzerine mahalledekiler çareyi cansız mankenle buldu. Mahallede yaşayanlar, trafonun bulunduğu direğe korkuluk görevi gören cansız mankeni yerleştirdikten sonra kuş ölümleri azaldı. Yeşilova Mahalle Muhtarı Maksut Tuz, kuşlar için duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.