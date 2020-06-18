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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)
Haber Giriş: 18.06.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Çardakta oturan genç kız, yıldırım düşmesi sonucu öldü

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Çardakta oturan genç kız, yıldırım düşmesi sonucu öldü
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KÜTAHYA'da, evinin yanındaki çardakta anne ve babası ile oturan Seda Öztürk (22), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, bugün, kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Kızılcaören köyünde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde, ağaç altına kurulan çardakta, anne ve babasıyla oturup sohbet eden Seda Öztürk, yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan genç kızın annesi ve babası sinir krizleri geçirdi.

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