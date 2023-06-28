‘Çardakkondu’lar kent olma yolunda

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AKSU ilçesindeki 1.5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı' ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki çardaklara ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yıkım karar alınarak Aksu Belediyesi’ne gönderildi. Ancak karar bir türlü hayata geçirilemedi.

DERNEKLEŞMEYE GİTTİLER

Yıkım kararı uygulanmayan alanda tatilciler, çardaklarda yaptıkları tadilatın ardından yerleşmeye başladı. Bazıları çardakları boyarken, bazı bölgelere ise yenileri yapıldı. Yerleşime açık olan alana, yakın zamanda bir tarafı dereye ve ormana, bir tarafı ise denize bakan ahşaptan villaya benzer çardaklar yapıldı. Barakalarda yaşayanlar dernekleşmeye de gitti, Kumköy Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği’ni kurdu.

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Ortalama 2 bin 500 kişinin kaldığı barakalardaki nüfusun, Kurban Bayramı’nda 5 bine çıkmasının beklendiği belirtildi.

GÜNEŞ PANELLERİ BAĞLADILAR

Barakalarda tuvalet, banyo ve mutfak bulunurken; bazılarında da otomobil için kapalı garaj dahi mevcut. Geçen yıllarda yalnızca otomobillerinin aküsünden elde ettikleri enerjiyle elektrik ihtiyaçlarını karşılayan bölge halkı, şimdilerde ise barakalarına güneş panelleri bağladı. Bölgeye, yine barakadan derme çatma bir de dükkân açıldı.

YURTDIŞINDAN BİLE GELECEKLER

Barakası bulunan öğretmen Süleyman Demir de tatil için son hazırlıkları yaptığını söyledi. Çocukluğundan bu yana yaz aylarında burada tatil yaptığını belirten Demir, "Bayramda ailemle burada olacağım. Hatta yurtdışından arkadaşlarım da gelecek. Artık sırayla ağırlayacağız misafirlerimizi. 25-30 kişinin gelmesini bekliyorum" dedi.

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Antalya sahilindeki çardaklar caretta carettaların üreme alanında yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın aldığı yıkım kararı hayata geçirilemedi.

KİRAYA VEREN BİLE VAR

- KUMKÖY Kültür Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdullah Kaya, “Buraya ilgi çok. Bayram boyunca 5 bin tatilci olacak. Yerleşik halkın yanı sıra şehir dışından, hatta yurtdışından gelenler bile var. Burada günübirlik, haftalık, 15 günlük ya da aylık kiralamalar oluyor. Günlük 250 ile 500 lira arasında kiralama ücreti alan baraka sahipleri var” dedi.