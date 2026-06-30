Çapkanlar suç örgütüne yönelik yasa dışı bahis operasyonu! 5 milyar akladılar, uyuşturucuyu tuvalete attılar

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İstanbul merkezli 5 ilde Çapkanlar suç örgütüne yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı. Yasa dışı bahis suçundan elden edilen 5 milyar TL suç gelirinin kripto varlıklara aktarılarak aklandığı tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Çapkanlar suç örgütü üyesi 28 şüphelinin, alınan bilirkişi raporları, MASAK yığın mali veri analizi ve Kripto/Elektronik Para Kuruluşları verilerinde, yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, söz konusu işlemlerin kaynağının belirsiz olduğu, bankacılık transferlerinin potansiyel gelir düzeylerinin oldukça üzerinde bulunduğu, yasadışı bahis suçu geliri olan paranın şüphelilerin hesaplarına süreç içinde giriş yapmaya başladığı, neticede belirli bir miktara ulaşan paranın Kripto Varlıkları ve Elektronik Para Kuruluşu hesaplarına aktarılarak soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek, yasa dışı bahis suçundan elde edilen toplam 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL suç gelirinin aklandığı tespit edildi.

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UYUŞTURUCUYU TUVALETE ATTILAR

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Aramalar sırasında dijital materyallere el konuldu. Yapılan aramalarda şüphelilerin tuvalete attığı yarım kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.