Çapa’da ameliyathaneler taşınacak

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Hürriyet’in riskli raporu bulunmasına rağmen hizmete devam edilen Çapa’daki tehlikeyi gündeme getirmesinin ardından rektörlük tarafından yapılan açıklamada özetle şöyle denildi: “Çapa yerleşkesinde yenilenmesi planlanan binaların bir kısmı tamamlanmış, diğerlerinin yapım süreci devam etmektedir. Bunun dışında halihazırda Sağlık Bakanlığı’mıza bağlı kamu hastaneleri ve vakıf üniversite hastanelerinden uygun olan birine, cerrahi servislerimizin taşınması konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. Hasdal yerleşkesinde, İstanbul Tıp Fakültesi birinci ve ikinci etap olarak yapılanmaktadır. Çapa yerleşkesinde şehrin acil ihtiyaçlarını karşılayacak dahili, cerrahi birimleri, kardiyovasküler hastalıklar merkezi, diyaliz üniteleri, ayaktan onkoloji hasta takip birimleri, yanık üniteleri ve nörovasküler girişim merkezleri bulunacak ve kalıcı olarak hizmete devam edecektir. Burada acil hastaların takip ve tedavilerinin yapıldığı 100 yataklı dahili ve 100 yataklı cerrahi üniteleri de yer alacaktır.”