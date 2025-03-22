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CapacIty AVM’de ya rüşvet ya ceza iddiası

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#Yolsuzluk Soruşturması#Capacıty AVM#Rüşvet
CapacIty AVM’de ya rüşvet ya ceza iddiası
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında firari olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız yakalandı.

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Yıldız’ın yakalanması ile “terör” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 90 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yolsuzluk” soruşturması kapsamında İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, soruşturma dosyasına giren tanık beyanlarına göre, Ertan Yıldız ile gözaltındaki Süleyman Atik’in, Capacity AVM sahiplerini tehdit ederek 5 milyon Euro rüşvet talebinde bulunduğu iddia edildi. Tanıklar ifadelerinde şüphelilerin, “15 yıldır burada yeterince kazandınız, bize 5 milyon Euro verin. Aksi takdirde AVM’ye depreme dayanıksız olduğuna dair belediye encümeni kararı aldırırız” diye baskı uyguladıklarını ileri sürdü. AVM sahiplerinin reddetmesi üzerine, belediye tarafından 197 milyon lira tutarında para cezası kesildiği iddia edildi. Soruşturma dosyasında, AVM’ye yönelik “depreme dayanıksız” raporunun da bu süreçte devreye sokulduğu, ancak idare mahkemesinin bu para cezası için yürütmeyi durdurma kararı verdiği ve belediyenin cezayı rüşvet alınamayınca hukuksuz şekilde kestiği iddia edildi.

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#Yolsuzluk Soruşturması#Capacıty AVM#Rüşvet

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