Çapa Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi bir profesörde 'corona virüs' pozitif çıktı
İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti
Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Taşcıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den babasının Çapa'da enfeksiyon servisinde karantina altında olduğunu belirtti.
Onur Taşçıoğlu babasının en son 4-5 ay önce yurt dışına çıktığını söyledi.
Taşçıoğlu, "Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değil. Durumu stabil" dedi.
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