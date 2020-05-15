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Sezgin ÖZDEMİR/ÇAMELİ(Denizli), (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı

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Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı
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DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, ağırlık yapmak için üzerine çıktığı traktörün arkasına takılan çapa makinesinden düşüp, altında kalan 16 yaşındaki Harun Şakar ağır yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çameli'nin kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Harun Şakar, ağırlık yapmak için traktörün arkasına takılan çapa makinesinin üzerine çıktı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybeden Şakar, düşüp çapa makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Şakar, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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