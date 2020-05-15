Çapa makinesinin altında kalıp, yaralandı

Olay, saat 10.00 sıralarında Çameli'nin kırsal Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Harun Şakar, ağırlık yapmak için traktörün arkasına takılan çapa makinesinin üzerine çıktı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybeden Şakar, düşüp çapa makinesinin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Şakar, sağlık ekibi tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şakar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.