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Gündem
Ahmet BAYRAK/BULANCAK (Giresun), (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 10:25,Son Güncelleme:

Çapa makinesinin altında kalan Ramazan öldü

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Çapa makinesinin altında kalan Ramazan öldü
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GİRESUN’un Bulancak ilçesinde, devrilen çapa makinesinin altında kalan Ramazan Şimşek (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Bulancak ilçesi Semen Yaylası'nda meydana geldi. Ramazan Şimşek, elle kullanılan çapa makinesinin devrilmesiyle altında kaldı. Çapa makinesi vücudunda kesiklere neden olan Şimşek, ağır yaralı olarak hastanaye kaldırıldı. Ramazan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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