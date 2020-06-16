Çapa makinesinin altında kalan Ramazan öldü

Olay, dün akşam Bulancak ilçesi Semen Yaylası'nda meydana geldi. Ramazan Şimşek, elle kullanılan çapa makinesinin devrilmesiyle altında kaldı. Çapa makinesi vücudunda kesiklere neden olan Şimşek, ağır yaralı olarak hastanaye kaldırıldı. Ramazan Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.