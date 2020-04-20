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Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 14:23,Son Güncelleme:

Çapa makinesine bacağını kaptırdı, kurtarmak isteyen eşi de yaralandı

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Çapa makinesine bacağını kaptırdı, kurtarmak isteyen eşi de yaralandı
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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bahçe çapaladığı makineye bacağını kaptıran Ekrem Demiral (62) ile onu kurtarmak isterken kolunu kaptıran eşi Naziker Demiral (56) yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Naziker Demiral ile birlikte muz bahçesine giden Ekrem Demiral, çapa yaparken tarım aracının kontrolünü kaybetti. Demiral, sol bacağını makinenin dişli kısmına kaptırdı. Durumu fark eden Naziker Demiral da eşini kurtarmak için hamle yaptı. Bu sırada Naziker Demiral da sağ kolunu makineye kaptırdı. Demiral çifti yaralandı.

Çevre bahçelerde çalışan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Demiral çifti, ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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