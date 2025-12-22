Çapa esareti

Haberin Devamı

HATAY Samandağlı denizci Ali Yol’un (24) dördüncü kaptan olarak görev yaptığı Panama bandıralı, ‘ARD Horizon’ isimli LPG gemisinin 2 ay önce Kızıldeniz geçişi sırasında demir çapası kazara düştü. Bir süre sonra durumu fark eden mürettebat, geri dönerek demiri aldı. Ancak düşen demirin Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de deniz altından geçen internet kablolarına zarar verdiği öne sürüldü.

Olayın ardından Filipinli gemi kaptanı ile birlikte dördüncü kaptan olarak görev yapan Ali Yol tutuklandı. Başlangıçta kısa sürede serbest bırakılacakları belirtilmesine rağmen, aradan geçen zamana karşın herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

Ali Yol’un kardeşi Selim Yol, ağabeyinin serbest bırakılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyleyerek, “Ağabeyime yaklaşık bir ay sonra yalnızca bir kez telefon hakkı verilmiş. Ondan önce ise içeride bulunan bir kişinin telefon hakkını rica ederek kullanması sayesinde bize ulaşabilmiş. Ağabeyim astım hastası. Bu süre zarfında 20–25 kilo verdiğini, yemek yiyemediğini ve artık uyuyamadığını söylemekte. Gözaltına alındığında yalnızca üzerindeki kıyafetlerle alınmış, bugüne kadar üstünü değiştirebileceği bir kıyafet, duş alabileceği imkân ya da üstünü örtecek bir örtü verilmemiş. Bulunduğu ortamın çok soğuk olduğunu ve artık durumunun çok kötü olduğunu ifade etmekte. Kendisine bir şey olmasından ciddi şekilde endişe ediyoruz. Başvurduğumuz hiçbir yerden hâlâ net bir sonuç alamıyoruz. Sürekli ‘Bugün- yarın serbest bırakılacak’ denmesine rağmen somut bir gelişme yaşanmıyor. Bizim tek talebimiz soruşturma tamamlanana kadar ağabeyimin gemiye geri bırakılması ya da Türkiye’ye dönmesine izin verilmesidir. Allah korusun, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

Yol’un annesi Yıldız Yol ise “Çocuğum 2 aydır hasta ve artık dayanacak gücü kalmadı. Bunalıma girdi. ‘Anne, ne olur beni buradan çıkarın’ diye yalvarıyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Oğlumu sağ salim geri getirin. Çok çaresiz durumdayız” diye konuştu.