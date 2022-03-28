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Çantasından sahte 416 bin lira çıktı! Cevabı şaşırttı

#Adana#Polis#Sahte Para
Çantasından sahte 416 bin lira çıktı Cevabı şaşırttı

ADANA’da polisin şüphe üzerine durduğu otobüste yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin (59) çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Gözaltına alınan Nezir E.'nin ifadesinde, “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, İstanbul’dan Adana’ya gelen şehirlerarası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Ekiplerin yaptığı aramada, yolculardan Nezir E.’nin çantasından 1482 adet 200 liralık, 1202 adet 100 liralık sahte banknot çıktı. Toplamda 416 bin 600 lira olan sahte para incelenmek üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde “Çantayı İstanbul’da caminin önünde buldum. İçine de bakmadım.

Çantasından sahte 416 bin lira çıktı Cevabı şaşırttı

Polisler açtığında ben de çok şaşırdım. Sahte para olduğundan haberim yoktu” dediği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nezir E., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsiyle cezalandırıldı.
Çantasından sahte 416 bin lira çıktı Cevabı şaşırttı

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#Adana#Polis#Sahte Para

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