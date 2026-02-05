Cansu Şef’in ‘yaşam istasyonu’… Yaraları notalarla sarıyorlar

Haberin Devamı

İSTANBUL Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu flütist ve orkestra şefi Cansu Daloğlu, Hatay’da Akustik Konak Akademi isimli müzik okulunda çocuklara müzik eğitmenliği yapıyor. O da 6 Şubat depremlerinde Hatay’da yakınlarını kaybetmiş, evi yıkılmış ve şans eseri hayatta kalmış bir depremzede. Asrın felaketinin ilk günlerinde yakınlarını kaybetme acısıyla baş etmeye çalışırken aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin acil ihtiyaçlarına yardıma koşan Cansu Daloğlu, çocukların ruhsal iyileşmeye ihtiyaç duyduğunu fark etti. Otomobilinin arkasını müzik aletleriyle dolduran Daloğlu, yıkıntıların arasında çocuklara müzik eğitimi vermeye başladı. Hatay Aknehir’de eski belediye binasını restore ederek çocukların ücretsiz müzik eğitimi aldığı bir eğitim merkezi açan Daloğlu, hikâyesini şöyle anlattı:

“Deprem zamanı hepimiz için çok zordu ancak burada çocuk olmak daha da zordu. İlk günler temel ihtiyaçlar üzerine yardımlara odaklanmıştık. Sonra baktım ki bizler yetişkin olarak iyi değiliz ancak çocuklar hiç iyi değil. Yaklaşık 1 buçuk ay sonra erzak taşıma işlerini başka arkadaşlarıma devrettim. Arabayı müzik aletleriyle doldurdum. Her hafta müzisyen arkadaşım, müzik öğretmeni eşim ve kardeşimle Hatay’ın köylerindeki parklara gittik. Amfiyi açtım; gitarı, flütü ve perküsyon aletlerini aldım ve çocukları müziğe davet etttim. Parklardaki plastik oyuncakları ve zeminleri de müzik yapmak için kullanarak ritim koreografisi kurduk.

Aknehir’de 6 sınıf ve bir kütüphaneden oluşan yaşam istasyonu kurdum. Müzik aletleri aldım. Çocukların ders çalışabildiği, kütüphanelerinin olduğu ve sanat eğitimlerini ücretsiz alabildikleri bir merkez haline geldi. Türkçe, fen, İngilizce dersleri, LGS ve YKS’ye hazırlık kursu ve müzik eğitimini ücretsiz alabiliyorlar. Çocuklara deprem mağduru 6 öğretmen arkadaşım ders veriyor. Film izleyip, oyun odalarında oynuyor, hep birlikte şarkılar söylüyorlar. Ben tek başıma yüzden fazla çocuğun müzik eğitimiyle ilgilenirken atölyelerle birlikte 600 çocuğa ulaştım.”

JAPONLAR TEZ İÇİN İZİN ALDI

Cansu Daloğlu’nun çalışmaları, Japonların ilgisini çekmiş: “Japonya’da ‘afet sonrası iyileşme’ üzerine üniversitelerde bölüm açmışlar. Bana ulaştılar ve ‘Nasıl bir teoriyle yaklaştınız, hangi pedagojik yolu izlediniz?’ diye sordular. Japonya’da ilgili bölümlerde okutulması için benim çalışmalarımı içeren bir kitap basacaklar.”