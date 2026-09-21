×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Cansu öğretmenin bebeğinden de acı haber! 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Amasra#Trafik Kazası
Cansu öğretmenin bebeğinden de acı haber 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 13:38

Bartın’ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada hayatını kaybeden 35 yaşındaki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un yaralanan 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt da hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, 17 Eylül'de, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın’dan Amasra yönüne giden H.Ç.K. (73) yönetimindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi.

Gözden KaçmasınCansu Öğretmenden acı haber: Yaralanan 3 kişiden biriydiCansu Öğretmenden acı haber: Yaralanan 3 kişiden biriydiHaberi görüntüle

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Umay bebek ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Umay Melek Kocakurt da bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Umay bebeğin Karabük'te annesinin yanına defnedileceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Amasra#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!