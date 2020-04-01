Cansu İsminin Anlamı Nedir? Cansu Ne Demek?

Cansu kökeni Türkçe olan bir isimdir. Günümüze kadar ulaşmış ve hala yoğun olarak kullanılan en güzel isimler arasında yer alıyor. Kız çocukları için verilen ve karakteristik özelliği ile beğeni toplayan adlar içerisinde bulunmaktadır.

Cansu İsminin Anlamı

Cansu farklı anlamlara gelen ancak her anlamı ile ayrı bir güzellik getiren isimlerden biridir.

- Hayat veren,

- Su,

- Tazelik,

- Sevgili ve sevimli,

Bu anlamları eşliğinde Cansu ismini kullanabilir ve kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Cansu kelimesi aynı zamanda sözlük anlamı olarak da kullanılmaktadır. Bu konuda can suyu ya da yaşam veren su olarak dile getirilmektedir. Ancak genel olarak isim anlamı özelinden kullanılan güzel bir addır.

Cansu isminin Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen konular arasında bulunuyor. Cansu ismi Kur'an'da geçmeyen adlardan biridir. Ancak güzel ve hoş anlama üzerinden minik yavrunuz niçin verebileceğiniz en özel isimler arasında yer alıyor.

Kız çocukları için kullanılan Cansu ismi içeriğindeki anlam ile beğeni toplayan adlardan biridir. Son dönemlerde ise oldukça popüler hale geldiğini söylemek mümkündür. İstediğiniz anlamı üzerinden Cansu adını kız çocuğunuza verebilirsiniz.