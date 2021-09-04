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Gündem
Taylan ERGÜN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Cansız bedenini Sazlıdere Barajı'nda çobanlar buldu

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Cansız bedenini Sazlıdere Barajı'nda çobanlar buldu

Arnavutköy, Sazlıdere Barajı'nda Bünyamin K., isimli kişinin cansız bedeni çobanlar tarafından bulundu. Ölü bulunan kişinin eşine measaj attıktan sonra yaşamına son verdiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Barajı'nda meydana geldi. 47 yaşındaki Bünyamin K.'nın eşi polisi arayarak eşinin intihar etmek üzere Sazlıdere Barajı'na otomobille gittiğini söyledi. 

Alınan ihbarın ardından Sazlıdere Barajı etrafından koyunlarını otlatan bir çoban da Sazlıdere Barajı'nda bir erkek cesedi gördüğünü ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, Bünyamin K.'nın cansız bedenini gölden çıkardı. Bünyamin K.'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bünyamin K.'ya ait otomobil ise baraj gölünün karşı kıyısında park halinde bulundu.

Cansız bedenini Sazlıdere Barajında çobanlar buldu


Sazlıdere Barajı'nda cesedi gören ve polise haber veren Şevket Çetin, "Ben koyunlarımı otlatıyordum göl kenarında. Baktığımda siyah poşet olduğunu sandım. Sonrasında saçlarını fark ettim. Sonra arkadaşımı çağırdım. O da görünce birisi olduğunu kesinleştirdik. Ekiplere haber verdik. Polisi ve itfaiyeyi ben aradım neden olduğunu bilmiyorum" dedi.

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