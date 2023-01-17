Cansız bedeni ormanda bulunmuştu... Seçil’i cinayete götüren süreç

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Modellik ve şarkıcılık yapan Seçil Çiftçi, Semih Sevim ile tanışmış ve sevgili olmuştu. Ancak aralarında çıkan sorunlar nedeniyle Seçil Çiftçi bu ilişkiye son verdi. Semih Sevim ise ayrılma kararını kabul etmedi. Eline aldığı çiçek buketleriyle Seçil Çiftçi’nin İstanbul Şişli’deki evine gitti ancak her defasında kapıdan kovuldu.

BABASI YARDIM ETTİ

Hatta kapısını zorla tornavida ile açarak içeri girmeye bile çalıştı. Semih Sevim ısrarcıydı ve yine eline çiçek buketi alarak Seçil Çiftçi’nin kapısına dayandı. Seçil Çiftçi, Semih Sevim’i bu son gelişinde içeri aldı. Aralarında bir tartışmanın başlaması uzun sürmedi. Tartışma sırasında Seçil Çiftçi, eline geçirdiği demir kırık sandalye bacağı ile Semih Sevim’i öldürdü. Daha sonra da cesetten kurtulmak istedi ancak cesedi ne yapacağını bilemedi. Hemen aklına babası geldi, onu arayarak yardım istedi. Baba C. Çiftçi hemen kızının evine gitti. Elleri ve ayaklarını bağladıkları Semih Sevim’i bir araca koyarak Sancaktepe’deki ormanlık alana götürerek attılar. Cinayetin üzerinden çok geçmemişti ki ormanlık alanda mantar toplayan bir aile, Semih Sevim’in cesedini bularak jandarmaya haber verdi. Semih Sevim’e bir süredir ulaşamayan Tokat’ta yaşayan ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu da öğrenildi.

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PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Çiftçi’nin sosyal medyadan, “Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim eğlenirim, sen neden gülüyorsun eğleniyorsun deyip babamı, annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Şu (...) öldürceğim yemin ediyorum” paylaşımı yaptığı belirlendi. Bu paylaşım, bütün okların Seçil Çiftçi üzerine yoğunlaşmasına neden oldu. Seçil Çiftçi bu paylaşımın tespit edilmesiyle birlikte cinayetin işlendiği evinde gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, “Semih Sevim ile bir süre önce ayrılmıştık, beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Aramızda çıkan kavgada onu öldürdüm. Daha sonra babamdan yardım istedim. Semih Sevim’i Sancaktepe’de ormanlık bir alana bıraktık” dedi. Seçil Çiftçi ve babası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SEMİH SEVİM: AÇ KAPIYI BİR ŞEY DİYECEĞİM

Seçil Çiftçi’nin cinayetten önceki günlerde Semih Sevim’in elinde çiçekle kapıya dayandığı anlarda yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. Jandarma bu kayıtları bularak delil dosyasına koydu.

Bu kayıtların birinde, kapı çalıyor Seçil Çiftçi “Kim o?” diye soruyor kapıdaki kişi “Çiçekçi” diye yanıt veriyor. Ardından Semih Sevim “Aç kapıyı bir şey diyeceğim sana” diyor. Seçil Çiftçi “Hayır deme, bana bir şey demeye hakkın yok polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun sen bana ya” diyerek çıkışıyor. Bunun üzerine Semih Sevim, “Sen beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya ben kapıda bekliyorum” diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor. Seçil Çiftçi, “Evet attıracağım, attırmak istemiyorum” diyor. Devamında da “Defol senin burada ne işin var yarın mahkeme var. Benim sana ihtiyacım falan yok. Allah’ım hâlâ kapımı çalıyor ya bir de gece geldi ya. Sapık mısın defol dünden beri iki çiçek bırakmış kapıma” diyerek Semih Sevim’e tepki gösteriyor.