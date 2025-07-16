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Cansız bedeni Eyüpsultan'da valizin içinde bulunmuştu! Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Tokyaz#Cinayet#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 09:15

Eyüpsultan'da valizin içinde cesedi bulunan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, öldürülmeden önce eski polis memuru C.K. (38) ile Küçükçekmece'deki eve giriş anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da yaşayan üniversite Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru C.K.(38) ile bir süre ilişki yaşadı. Ayşe Tokyaz ile son kez görüşmek için evine çağıran C.K.'nın genç kadını alıkoyduğu iddia edildi.

Bir süredir haber alınamayan Tokyaz'ın cesedi 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski polis C.K. ile ona yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Cansız bedeni Eyüpsultanda valizin içinde bulunmuştu Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyazın son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde şüphelilerin sorgusu devam ederken, Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önce C.K. ile birlikte siteye giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Tokyaz ile C.K.'nın birlikte binaya girdikleri anlar yer alıyor.

Cansız bedeni Eyüpsultanda valizin içinde bulunmuştu Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyazın son görüntüleri ortaya çıktı

'BUNU YAPAN ESKİ POLİS VE ARKASI ÇOK GÜÇLÜ'

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Ayşe'nin ikiz kardeşi Esra Tokyaz, "Benim kız kardeşimi kaçırdı. Zorla yanında tutuyordu. Ben kardeşimin yanına gittim, Küçükçekmece’deki eve. Kardeşimin yüzü gözü mosmordu. Sonra onun yanına girdim, eve geçtim. Ayşe benimle birlikte gel, gidelim. Seni tehdit mi ediyor, dedim. O da 'Evet beni tehdit ediyor, siz gidin. Hepinizi korumak için ben buradayım' dedi. Benim yanımda 'Ayşe istiyorsan gidebilirsin' diyordu ama yanında bilgisayar klavyesi ile Ayşe’yi tehdit ediyormuş.

Bir gün sonra beni evden kovdu. Eşyalarımı attı. Ben de ya kardeşimle burada kalırım ya da kardeşimi alırım giderim dedim. O da bana 'Hayır. Sen gideceksin kardeşin burada kalacak' dedi. Sonra ben de kapının önünde durdum biraz, yurda gittim. Ayşe bana, 'Ben iyiyim. Benim hiçbir şeyim yok. Bu her zaman olan şeyler. Biz hep tartışıyoruz' dedi. Ben de tamam dedim, yurda döndüm. Ayşe'yi arıyorum, Ayşe açmıyor çünkü telefonunu kırmış, atmış. Kendisinin telefonuyla iletişime girdim. Ayşe'yle görüntülü konuştuk. Ayşe uyuyordu zaten, uyandırdı. Sonra aradan bir gün geçti. Ben sürekli arıyorum, açmıyorlar. İletişim kurmaya çalışıyorum. Kim olduğunu bilmiyoruz. Eski polis amiri. Ve arkasının çok kuvvetli olduğunu biliyorum" dedi.

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Ne olmuştu?

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Araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin (38) Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cenazesinin, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Hatay'da toprağa verildiği öğrenilmişti.

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#Ayşe Tokyaz#Cinayet#Güvenlik Kamerası

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