Cansız bedeni balık tutanların oltasına takılmıştı! Kimliği belli oldu

Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 17:26

Beykoz Paşabahçe açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Sahilde balık tutanların oltasına takılan ceset, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin Emrullah Şimşek'e (24) ait olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Sahilde balık tutan vatandaşların oltasına ceste takıldı. Denizde hareketsiz halde bir kişi olduğunu gören vatandaşlar cesedin akıntıyla açıklara sürüklenmesini engellemek için müdahale etti.

Vatandaşlar ardından da durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ceset Sahil Güvenlik teknesine alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemi tamamlanan cesedin 24 yaşındaki Emrullah Şimşek'e ait olduğu belirlendi. Dün saat 23.30 sıralarında motoruyla Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne giden Şimşek'in köprüden atlayarak hayatına son verdiği öğrenildi.

