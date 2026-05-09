Cansız beden Kübra’nın

Canilerin, Kübra’yı silahla vurduktan sonra gömdükleri, ardından cesedi çıkarıp yakarak parçalarını baraja attıkları belirlenmişti. Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında, ceset üzerinde yapılan otopsi işlemleri sonucunda maktulden alınan DNA örnekleri ile maktulun anne ve babasından alınan DNS örnekleri eşleşti. Cesedin maktul Kübra Yapıcı’ya ait olduğu tespit edildi.

Kübra Yapıcı’nın, doğum gününü kutladığı son görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Yapıcı’dan geriye pastadaki mumları üflerken yaşadığı mutluluk anları kaldı.