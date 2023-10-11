Canpolat’ın CHP kongresindeki sözleri İBB Meclisi’ni karıştırdı

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Toplantıda geçen hafta sonu yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde, il başkanlığına aday olan Cemal Canpolat’ın konuşmasının hatırlatılması CHP ve AK Partili meclis üyeleri arasında tartışmaya neden oldu. AK Parti Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz’ın, CHP İstanbul İl Kongresinde Canpolat’ın yaptığı konuşmanın bir kısmını dinletmesi üzerine CHP meclis üyeleri sıralara vurarak protesto etti. Kısa süreli tartışmanın ardından İBB Meclisi Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ak Partili Ali Rıza Teke’nin “CHP İstanbul İl Başkanı adayı Cemal Canpolat’ın ifadeleri dikkate alındığında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yardımcılarının kongre öncesi destekledikleri adayın seçilmesi için dirsek temasında oldukları, delegelere iş ve makam teklifleri haricinde başka herhangi bir menfaat sözü verilmiş midir?” şeklindeki soru önergesi Meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına sevk edildi.