Canlı yayındaki tacizin cezası istinafta onandı

Güncelleme Tarihi:

Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 07:00

Sosyal medyada ‘Mhyochi’ ismiyle tanınan 26 yaşındaki Güney Koreli Hyojeong Park, 6 Haziran 2025’te İstanbul Kadıköy’de canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı.

Canlı yayında, genç kadının kendisini taciz eden yaşlı adamdan gözyaşları içinde koşarak kaçtığı anlar görüldü. 71 yaşındaki Yusuf Ziya Ağır, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu 54’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada evli ve 3 çocuk babası olduğunu belirten sanık Yusuf Ziya Ağır “Suçlamayı kabul etmiyorum. Hasta eşimi düşünüyorum, başka da bir şey demiyorum” dedi. Mahkeme, Yusuf Ziya Ağır’ı, birden fazla cinsel suçtan sabıkası olduğu, pişman olmadığı gerekçesi ile alt sınırdan uzaklaşarak ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Yerel mahkemenin kararının ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile sanık avukatı karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi de kararı
onadı.

#Taciz#Canlı Yayın#Mhyochi

