Canlı yayındaki tacize 5 yıl istendi

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Sosyal medyada ‘Mhyochi’ ismiyle tanınan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park (26), 6 Haziran’da İstanbul Kadıköy’de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada sözlü ve fiziki tacize uğradı. Park, kendisini taciz eden yaşlı adamdan gözyaşları içinde koşarak uzaklaştı. O anlar ise canlı yayını izleyen takipçileri tarafından görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar sayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin Yusuf Ziya A. (71) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Yusuf Ziya A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BAHANELERİNİ BÖYLE SIRALADI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen Yusuf Ziya A., savcılıktaki ifadesinde, “Ben, müşteki şahsa yönelik kesinlikle cinsel saldırıda bulunmadım. Olay günü şahısla karşılaştığımızda bana ‘İyi bayramlar’ deyince ben de ‘İyi bayramlar’ dedim ve şahsın elini öptüm. Kırmızı ışıklarda beklediğimiz sırada da şahsın kalçasını ellemedim. Ancak kalabalıktan dolayı elim bayan şahsın poposuna değmiş olabilir. Ayrıca ben şahısla yüz yüze karşılaştığım sırada kendisinin konuştuğu ifadeleri anlamadığımdan, ‘O ne demek’ diyerek, ‘Sevişelim mi’ şeklinde sözler kullanıp kullanmadığını anlamaya çalıştım. Cinsel saldırı ve taciz mahiyetinde bir eylemde bulunmadım. Hareket ve sözlerim şayet yanlış anlaşıldıysa kendisinden özür diliyorum” dedi.

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RAHATSIZ EDİCİ SÖZLER SÖYLEDİ

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Yusuf Ziya A.’nın, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmakta olan yabancı uyruklu Hyojeong Park’ın yanına yaklaşarak rızası dışında elinden tuttuğu ve elini öptüğü, kadının rahatsızlığını ortaya koyarak elini çektiği, devamında şüphelinin, kadının yanında yürüyerek, “Sevişelim mi”, “fıstık” şeklinde rahatsız edici mahiyette sözler sarf ettiği ve kalçasına dokunarak göz kırptığı belirtildi. Müştekinin koşarak izini kaybettirmesi neticesinde eylemlerin son bulduğunun anlatıldığı iddianamede, şüpheli Yusuf Ziya A.’nın ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.