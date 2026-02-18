×
Sosyal medya fenomeni hakkında soruşturma: Canlı yayındaki sözler için gözaltı kararı

Sanal medya ünlüsü Deniz Sinan Demir hakkında, yaptığı canlı yayın sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Deniz Sinan Demir isimli sosyal medya kullanıcısının, online bir platform üzerindeki canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu'ndan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup; İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gerekli raporlama ve kimlik tespitiyle gözaltı, arama-el koyma talimatı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

