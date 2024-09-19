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Canlı yayındaki ifadeler ihbar kabul edildi! 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu gözaltına alındı

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#Kastamonu#Azdavay#Hatice Musaoğlu
Canlı yayındaki ifadeler ihbar kabul edildi 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlunun oğlu gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 16:09

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun kızları, bir TV programına katıldı. Programa katılan Hatice Musaoğlu'nun kızları, Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aydın Musaoğlu'nun evinde ve bahçesinde arama çalışması başlatıldı.

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Gümürtler Köyü'nde yaşayan ve 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına aile üyelerinin açılması ile tekrar açıldı. Programa katılan Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Azdavay Cumhuriyet Savcılığı tarafından, programdaki ifadelerin ihbar kabul edilmesinin ardından Aydın Musaoğlu Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Canlı yayındaki ifadeler ihbar kabul edildi 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlunun oğlu gözaltına alındı

Bunun üzerine Hatice Musaoğlu'nun o dönem oğluyla birlikte yaşadığı evin bahçesinde, Hatice Musaoğlu'nun kemiklerinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Canlı yayındaki ifadeler ihbar kabul edildi 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlunun oğlu gözaltına alındı

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İş makinesi ile bahçeyi kazan ekipler, bir yandan da evin garajının tavanı ve tabanındaki betonları kırılarak arama yapıyor. Gözaltına alınan Aydın Musaoğlu'nun ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Canlı yayındaki ifadeler ihbar kabul edildi 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlunun oğlu gözaltına alındı

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#Kastamonu#Azdavay#Hatice Musaoğlu

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