Canlı yayında yüzleştiler

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Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci, bu duruma sert tepki göstererek “Benim oğlumun kanını sattı. Aç kalacaktı, susuz kalacaktı ama satmayacaktı” demişti.

Herkesin konuştuğu Şükriye Aci, yaşanılan her şeyi tüm ayrıntılarıyla ilk kez Kanal D’deki ‘Neler Oluyor Hayatta’ canlı yayınında anlattı. Şükriye Aci, Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Şükriye Aci, “Eşimin ailesinden hiçbir destek almadım. Şu an annemle yaşıyorum. Dışarıdan kimse bizim aile ilişkilerimizi bilmezdi ama eşim hayattayken de ailesiyle ilişkimiz çok muhteşem değildi” ifadelerini kullandı. Şükriye Aci trafik kazasından doğan bir tazminat hakkı olduğunu, onu aldığını söylerken “Bu devlet tarafından oğluma verilecek bir hak ise erkenden almış oldum. Kan parası falan değil” dedi. Şükriye Aci, kayınvalidesinin evinde, karşı tarafın 50-55 milyon TL vermek istediğini ancak kendisinin reddettiğini, bunun üzerine “Fevri olma, çocuğun var. Böyle bir para kaçırılmaz” dendiğini iddia etti.

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‘TORUNUMU GÖSTERMİYOR’

Şükriye Aci’nin bu iddialarının ardından Oğuz Murat Aci’nin annesi Pervin Aci canlı yayına telefonla bağlandı. Pervin Aci, “Gelinimin iddiaları doğru değil. Şirket sahibi bir aileyiz, bizim 55 milyona falan ihtiyacımız yok. 6 aydır torunumu göremiyorum, gelinimin nerede çalıştığını, ne yaptığını bilmiyorum.” dedi.

Kayınvalidesinin sözleri üzerine Şükriye Aci öfkelenerek, “Doğruyu konuşmuyorlar. 100 milyon lira falan almadım, rakamlar asla doğru değil. Zaten az bir ceza alıp çıkacaklardı. Kendileri Amerika’da yattıkları kadar burada yatmayacaklardı” dedi.