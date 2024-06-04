Canlı yayında kaçak kazı yapan definecilere sanal takip

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Çeşitli alanlarda kaçak kazılar yapıp yüksek çözünürlükte video ve fotoğraf çeken defineciler, önceden yerleştirilmiş sahte eserleri ilk kez buluyormuş gibi davranarak hem takipçi kazanıyor hem de dedektör satışı yapıyor. Ayrıca video izlenme sayılarıyla da kendilerine ayrı bir gelir kapısı oluşturuyor. Videolara yorum yapanların büyük çoğunluğunun daha önce hiç kazı yapmadığı ancak içerikleri izledikten sonra online olarak dedektör siparişi verdiği görülüyor.

UZMANLARDAN TEPKİ

Bu yayınlar üzerine Hürriyet’e konuşan Göbeklitepe - Karahantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, “Kültürel mirasın tahrip edilmesini teşvik edici tüm yayınların suç olarak kabul edilmesi gerekiyor. Hatta hiçbir şikâyete bile gerek duyulmadan bu hesapları yönetenler hakkında yasal işlem başlatılmalı” demişti. Define avcılığının tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu söyleyen Patara kazı başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık ise “Kaçak kazı yapanlar sosyal medyanın neredeyse tamamını kullanıyor. Ben de bu kişileri izliyorum. Adam hiç çekinmeden canlı yayına geçip kaçak kazı yapıyor, dedektör satıyor. Bu alanla ilgili çok özel tedbirler alınmalı, hesaplar da kapatılmalı” diyerek tepki göstermişti.

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BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Başta Youtube olmak üzere ilgili sosyal medya platformlarının temsilcileri ile temasa geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kaçak kazıları özendiren içeriklerin engellenmesini talep etti. Talep, sosyal medyadaki bazı kullanıcıların ürettiği içeriklerin yer aldığı geniş kapsamlı dosya ile desteklendi. Dosyada uzman görüşlerine de yer verildi. Yapılacak tespitler sonunda Anadolu’nun farklı coğrafyalarında çekilen videolarda kazma, kürek, hilti hatta patlayıcı madde bile kullanan, nitelikli eserlere canlı yayınlarda zarar vermekten çekinmeyen definecilere ait videolar engellenecek. İhlalde ısrar eden kullanıcıların hesapları ise askıya alınacak.

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HİLTİ VE DİNAMİTLE ESERLERİ TAHRİP

Define avcıları kazma, kürek, hilti hatta patlayıcı madde kullanarak nitelikli eserlere zarar veriyor, bu anları da sosyal medyada yayınlamaktan çekinmiyor.