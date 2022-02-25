Canlı yayında Harkiv'e bombardıman... CNN TÜRK muhabiri anbean o anları aktardı

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CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, Ukrayna'nın Harkiv kentindeki son durumu aktarırken bombardıman başladı.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Harkiv bölgesindeyiz. Bölgede Rusya'nın saldırıları devam ediyor. Özellikle Başkent Kiev yoğun saldırı alan bölgelerden biri. Bizim bulunduğumuz bölgede dün birçok kez saldırıya uğradı. Hatta ve hatta Rusya'nın tanları Harkiv'in kuzey bölgesinden bölgeye giriş yaptılar. Vatandaşların büyük bir bölümü Harkiv'de bulunmuyor.

CANLI YAYINDA BOMBARDIMAN SESLERİ

Şu anda bir patlama oldu. Duyabiliyor musunuz? Harkiv'de saldırılar devam ediyor. Şu binanın arkasından geldi o sesler. Çok yakından geldi. Saldırı devam ediyor. Savaş uçakları tepemizde. Bir ses daha geldi. Bombardıman devam ediyor. 10'dan fazla atış gerçekleştirildi. İnsanlar pencerelerde. Harkiv'de bombardımanlar devam ediyor. Harkiv'de saldırılar devam ediyor.

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Ambulanslar şu anda bölgeye doğru gitmeye başladılar. Onlarca ambulans bölgeden çıkmaya başladılar. Bu sesin size kadar geldiğini tahmin ediyorum. Savaş uçaklarına helikopterlerde eşlik etti. Yaklaşık 15 dakikadır şehir merkezi yakınları bombalanıyor.

Nerelerin hedef alındığını şu an bilemiyoruz.