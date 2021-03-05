BingÃ¶lâ€™den Tatvanâ€™a gitmek Ã¼zere kalkÄ±ÅŸ yapan Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait Cougar tipi helikopter dÃ¼n 14.25â€™te irtibat kesildikten sonra dÃ¼ÅŸtÃ¼. 11 asker ÅŸehit oldu, 2 asker yaralÄ±. Åžehit askerler arasÄ±nda 8â€™inci Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Osman ErbaÅŸ da var.Â



CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±na katÄ±lan Prof. Dr. Mesut HakkÄ± CaÅŸÄ±n kazayla ilgili bilgi verirken zaman zaman duygulandÄ±.Â Emekli Kurmay Albay Ãœnal Atabay da kazada ÅŸehit olan Korgeneral Osman ErbaÅŸ'Ä±n devre arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi ve 1983 yÄ±lÄ±nda yazÄ±lan gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ okudu.Â

ÃœNAL ATABAY ÅžEHÄ°T OLAN DEVRE ARKADAÅžI OSMAN ERBAÅž'I ANLATTI

Emekli Kurmay Albay Ãœnal Atabay da canlÄ± yayÄ±nda kazada ÅŸehit olan Osman ErbaÅŸ'Ä± ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±:



''Kaza kÄ±rÄ±m ekibinin vereceÄŸi raporu beklemek daha uygun olur. Ama sayÄ±n Savunma BakanÄ±mÄ±z bÃ¶lgeye de gitti. Ani hava deÄŸiÅŸiminden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±na dair bir ifadesi oldu. Ama ÅŸu bir gerÃ§ek ki, TSK 40 yÄ±ldÄ±r terÃ¶rle mÃ¼cadele ediyor. PilotlarÄ±mÄ±zÄ±n tecrÃ¼beleri son derece yÃ¼ksektir. Arazinin yapÄ±sÄ±nÄ± adeta ezberlemiÅŸlerdir. Hangi vadinin iÃ§erisinden nasÄ±l geÃ§ilir bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± Ã¶ÄŸrenmiÅŸlerdir. Defalarca bu gÃ¼zergahtan uÃ§arlar. Bu olayÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgelerden de muhtemelen deÄŸerli iki pilotumuz da defalarca geÃ§miÅŸlerdir.

KÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±, Mart ayÄ±ndayÄ±z, kar var bÃ¶lgede. Sisli olduÄŸunu, hatta iki Ã¼Ã§ gÃ¼ndÃ¼r ani hava deÄŸiÅŸimleri olduÄŸunu ifade ediyorlar. Orada geÃ§miÅŸ yÄ±llarda da bazÄ± bÃ¶lgelerin Ã¶zellikleri olur ve bu da bilinir. Bu tip deÄŸiÅŸimlerin olduÄŸu yerleri de bilir bizim pilotlarÄ±mÄ±z. Oradan da temkinli geÃ§erler. Burada Nemrut DaÄŸÄ±'nÄ±n krater gÃ¶lÃ¼, onun yarattÄ±ÄŸÄ± Ä±sÄ±dan kaynaklanan bir buharlaÅŸma o bÃ¶lgede ani deÄŸiÅŸimler olduÄŸuna dair bilgiler var. KazanÄ±n olduÄŸu yer de Nemrut DaÄŸÄ±'nÄ±n etekleri...



YILLIÄžI OKUDU: ALÃ‡AK GÃ–NÃœLLÃœ, DEVRE ARKADAÅžIM...

Devre arkadaÅŸÄ±m benim, kendisini tanÄ±rÄ±m. Kibar, nazik bir arkadaÅŸ. AlÃ§ak gÃ¶nÃ¼llÃ¼, arkadaÅŸlarÄ±yla iyi geÃ§inen, yardÄ±msever. GÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± yerde halkla bÃ¼tÃ¼nleÅŸen saf Anadolu insanÄ±mÄ±z bu. Bu ÅŸekilde hem yetiÅŸme tarzÄ± hem de silahlÄ± kuvvetlerde yÃ¼ksek moral saÄŸlayan bir Ã¶zelliÄŸe sahip.

Amir iliÅŸkisinin Ã¶tesinde bir arkadaÅŸ iliÅŸkisi tesis eden, bu yÃ¶nÃ¼yle de sevilen bir komutanÄ±mÄ±zdÄ±.

Ben yÄ±llÄ±ÄŸÄ± aÃ§tÄ±m, o da yanÄ±mda. Ä°lgili yerine de bakÄ±yorum. Not edilen o yÄ±llarda; diyor ki: "Askerlik ve disiplini en iyi ÅŸekilde temsil eden Osman kardeÅŸimiz" diyor... Bunu o dÃ¶nemde 1983 yÄ±lÄ±nda yazÄ±lan bir satÄ±rÄ± okudum. 1983 30 AÄŸustos.''

PROF. DR. CAÅžIN: Ä°KÄ° VATAN EVLADI ELLERÄ°NDEN GELENÄ° YAPTI



''Ã–ncelikle aziz milletimizin ve kahraman TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. 11 vatan evladÄ±nÄ± biraz sonra topraÄŸa vereceÄŸiz. BÃ¼tÃ¼n bu gÃ¼zel milletin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± korumak iÃ§in yaptÄ±klarÄ± zor gÃ¶rev iÃ§erisinde, hayatlarÄ±nÄ±, ailelerini bizlere emanet ederek gidiyorlar.



YetiÅŸtirdiÄŸimiz evlatlar, ne PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ ne de bize bir takÄ±m emeller besleyen kÃ¶tÃ¼ niyetli devletlere bu kapÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olmayacaÄŸÄ±nÄ±n bedelidir bu. AÄŸÄ±r bir bedeldir. Allah ailelerine sabÄ±r, selamet versin.



Fakat ÅŸunu sÃ¶yleyebilirim. UÃ§aÄŸÄ±n kalktÄ±ktan sonra yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat uÃ§tuÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ meteorolojik koÅŸullar nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyebiliyoruz.

Ä°ki tane aslan gibi yÃ¼zbaÅŸÄ± kurmay pilot bu helikopteri kurtarmak iÃ§in ellerinden gelen bÃ¼tÃ¼n mahareti gÃ¶stermiÅŸlerdir. Bazen tayyareciler tabiatÄ± yenemezler. Burada da bundan sÃ¶z etmek gerekir. Ani deÄŸiÅŸimler, olumsuz hava koÅŸullarÄ±... KalkÄ±ÅŸtan itibaren mutlaka pilotumuz ve komutanlarÄ±mÄ±z meteorolojik koÅŸullarÄ± almÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°niÅŸe Ã§ok az mesafe kala kÃ¶ye iniÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°ki tane vatan evladÄ±nÄ±n yaralÄ± olarak kurtulmasÄ± pilotun elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steriyor.



Burada sayÄ±n Bakan'Ä±n dediÄŸi gibi bir motor arÄ±zasÄ± mÄ± var bunu bilemiyoruz. Rapor geldikten sonra aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z fakat ÅŸunu sÃ¶ylemekte fayda var. HiÃ§bir pilot uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek istemez. PÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l gelecekleri olan iki kurmay subay... Belki de TÃ¼rk ordusunun en gÃ¼zeli, sekizinci kol ordusuyla birlikte astsubay Ã§avuÅŸundan uzman erbaÅŸÄ±na kadar bÄ±yÄ±klarÄ± terlememiÅŸ vatan evlatlarÄ±nÄ± kara topraÄŸa vereceÄŸiz. BÃ¼tÃ¼n milletin dualarÄ± onlarla beraberdir. Hepimizin dualarÄ± onlarladÄ±r, mekanlarÄ± cennet olsun.''

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