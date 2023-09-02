Canlı yayında da tartışmışlar   

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Bursa Osmangazi’de önceki gün 16.00 sıralarında, otomobille seyir halinde olan Hakkı Koca (53) ile eşi Leyla Koca (45) arasında tartışma çıktı. Hakkı Koca'nın otomobili yavaşlatmasını fırsat bilen Leyla Koca, araçtan inip kaçmaya çalıştı. Peşinden koşan Hakkı Koca, cebinden çıkardığı bıçakla eşini bıçakladı. 4 çocuk annesi Leyla Koca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hakkı Koca ise gözaltına alındı.

Leyla, sokak ortasında kaçarken katledildi.

ÇOK SİNİRLENMİŞ

Leyla ile Hakkı Koca'nın mayıs ayında bir TV programına katıldıkları, çiftin burada da tartıştıkları ortaya çıktı. Hakkı Koca’nın, tartışmanın ardından eşinin üzerine doğru yürüdüğü anlar görüntülerde yer aldı. Hakkı Koca, emniyetteki ilk ifadesinde ise “Boşanma aşamasındaki eşim Bursa’da, ben İstanbul’da yaşıyorum. Olay günü otomobilde, eşimin M.Z. ile olan ilişkisinden dolayı aramızda tartışma çıktı. Bana hakaret edince sinirlendim” dedi. Hakkı Koca, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.