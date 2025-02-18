Canlı yayında bilirkişinin ifşa edilmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gazeteci Barış Pehlivan ve program koordinatörü Kürşad Oğuz'un 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kayıt etmek', 'Yargı görevini yapanı etkileme', 'Kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması' suçundan 6 yıldan 14 yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilirken Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, sunucu Seda Selek ve Serhan Asker'e ise 'Kayda alınan konuşmaların basın yayın yoluyla yayınlanması', 'Yargı görevini yapanı etkileme' suçundan 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame kabul edildi. Sanıklar 4 Mart Salı günü saat 09.30'da hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Seda Selek'in sunduğu program sırasında kamuoyu baskısı oluşturmaya yönelik şikayetçi bilirkişinin ismi açıkça söylenerek konuşmalarla programın devam ettiği, bu esnada şikayetçi bilirkişiyle gazeteci Barış Pehlivan arasında geçen telefon görüşme kaydının canlı yayında yayınlandığı belirtildi. İddianamede, bilirkişinin bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde kamuoyu oluşmasının amaçlandığı kaydedildi. İddianamede kamuoyu baskısıyla şikayetçi bilirkişinin İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığının hedeflendiği ve şüphelilerin program esnasında birçok yargılama faaliyetinde bilirkişi olarak görev yapan kişinin isminin söylenerek bağımsız ve tarafsız olmadığını beyan ettiğine de yer verildi. İddianamede, bilirkişinin hali hazırda yapmış olduğu görevini kişi hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle devam etmekte olan bir kısım soruşturmalarla, Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan dava dosyasını etkilemeye teşebbüs ettikleri belirtildi.Hazırlanan iddianamede ayrıca, bilirkişiyle Barış Pehlivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ilk olarak Kürşad Oğuz tarafından ses kayıt cihazıyla kaydedildiği, görüşme kaydının Oğuz tarafından Toktaş'a gönderildiği, kaydın Toktaş tarafından Selek'in sunuculuğunu yaptığı programda canlı yayında yayınlandığı ve yayın esnasında kaydın müştekinin rızası olmaksızın alındığının şüpheliler tarafından bilindiği kaydedildi. İddianamede Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un 'Kişiler arasındaki konuşmaları kaydetmek ve yayınlamak' ve 'Yargı görevi yapanı bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 6'şar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker'in ise 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi (DHA)