Canlı yayına rahatsızlık arası

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı Kanal 7 ve Ülke TV’nin ortak canlı yayın saati 22.00 olarak açıklanırken 23.30’da başladı. Saat 23.40 sıralarında Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan’a soru yöneltti. Erdoğan’dan yanıt gelmezken, kamera Hasan Öztürk üzerinde sabitlendi. Birden kesilen yayın, yaklaşık 15 dakikalık aranın ardından yeniden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayında, “Dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu kampanya çalışmaları sebebiyle midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm, dedim ki söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz, sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” dedi. Erdoğan yaklaşık 12 dakika daha yayında kaldıktan sonra “Cumhurbaşkanı Seçim Özel” adlı program bitirildi.

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YOĞUN MESAİM NEDENİYLE

Dünkü Kırıkkale, Yozgat, Sivas programlarını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorların önerisiyle evde dinleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından şu açıklamayı paylaştı: “Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.”

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Cumhurbaşkanı adayı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum”, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Twitter hesabından “Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan için ‘geçmiş olsun’ mesajı paylaştı.

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Tayyip Erdoğan

AKKUYU’DAKİ TÖRENE ONLİNE KATILACAK

- Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki akşam çıktığı Kanal 7-Ülke TV canlı yayınında rahatsızlanmasının ardından dünkü açılış programlarını iptal etmişti. Erdoğan, bugün yapılacak Akkuyu Nükleer Santralı’na yakıt teslimi törenine de online olarak katılacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yarın (bugün) yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralı törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır” dedi. Erdoğan’ın törende, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir telefon görüşmesi yapması bekleniyordu.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: KALP KRİZİ İDDİALARI ASILSIZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedilerek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın (bugün) düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santralı İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” denildi. AK Parti Sözcüsü Çelik de “Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir” açıklamasında bulundu.