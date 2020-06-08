17 yaşındaki aşçı Taha Duymaz canlı yayın kurbanı

Hatay’ın Yayladağ ilçesindeki Güveççi Köyü’nde yaşayan ve 17 yaşında olmasına rağmen, basit malzemelerle yaptığı yemekleriyle dikkat çeken Taha Duymaz’ın sosyal medya serüveni 2015’te başladı. “Yeteneklerimi gösterir, dikkat çekip, biraz para kazanırım” düşüncesiyle YouTube hesabı açtığını söyleyen genç aşçının macerası Instagram’da devam etti. 12 kardeşten 11’incisi olan Taha Duymaz “Mutfağımız çok küçük. Lavabosu bile başka yerde. İki kişi zor hareket eder. Ama ben hiç vazgeçmedim. Kendimi geliştirmeye çalıştım” diyor. Videolarının izlenmeye başlamasıyla kötü yorumlar da almaya başladığını söyleyen Duymaz “İş küfre kadar vardı. Annemin 12 çocuk doyurduğu emektar sinisi ile bile dalga geçtiler. ‘O mutfak çok pis’ diyenler ‘Nasıl yemek yiyorsunuz siz orada?’ diye soranlar, fakirliğimle alay edenler oldu. Hiç vazgeçmedim, son ana kadar direndim” diyor.



10 BİN LİRA KAZANDIM

Genç aşçı kendisine gelen ağır eleştirilere dayanamayıp açtığı canlı yayında bir takipçisine ağır sözler sarf edince hesabı kapatıldı. Hakkında, içinde bulunduğu maddi zorlukları kullanarak çıkar sağlamaya çalıştığı eleştirileri de olan 17’lik aşçı “Çok üzgünüm. O olaydan sonra sarf ettiğim sözler nedeniyle özür diledim, yine diliyorum. Ama ben de insanım. Bugüne kadar bana o kadar saygısızlık yapıldı, anneme küfürler edildi hiçbir terbiyesizliğim olmadı, sadece bir an kendimi kaybettim” diyor. Taha Duymaz sadece 10 gün önce bazı firmaların kendisi ile iletişime geçtiğini de belirterek “Bugüne kadar kazandığım para 10 bin TL. Onu da anneme verdim. Sanki zengin olmuşum, büyük paralar kazanmışım gibi konuşuyorlar” diyor.

BUNUN ADI PSİKOLOJİK ŞİDDET

Psikolog Ozanser Uğurlu: “Taha’nın yaşı çok küçük. Ayrıca eğitimsiz, sosyokültürel olarak düşük seviyede. Dolayısıyla verdiği tepkiyi gündelik hayatının içerisinden bir patlama olarak gördüm. Yıllarını verdiği bir işi kaybetmiş, ayrıca fazlaca üzerine gidilmiş. Sarf ettiği sözler yanlış ancak ben yaptığı şeyin kişiliği ile değil içinde bulunduğu durum ile alakalı ve affedilebilir olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada Taha Duymaz’ın karşılaştığı ağır eleştiriler psikolojik şiddet. Bu çocuk sosyal medya yoluyla kötü niyetli insanların tacizine maruz kalmış ve kurbanı olmuş. Meseleye biraz da bu yönden bakmak lazım. Ayrıca özür dileyerek büyük bir sorumluluk almış.”