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Gündem
Recep CAN/YALOVA, (DHA)
Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

Canlı yayın açtılar! Polisten kaçamadılar...

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Canlı yayın açtılar! Polisten kaçamadılar...

Yalova'da, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınla açık artırma usulü ile gümrük kaçağı ürünleri satan O.K. ve S.K., polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden O.K.'nin "Son noktayı kim koyacak" sözlerinin ardından polisin içeri girdiği anlar görüntülere yansıdı.

Sosyal medya üzerinden önceki akşam canlı yayın yapan O.K. ve S.K., ellerindeki gümrük kaçağı ürünleri satmaya başladı. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Baskında O.K., açık artırmada 180 TL fiyat biçilen parfüm için, "Son noktayı kim koyacak? Bugün burası coşuyor" diye seslendiği sırada polis ekipleri içeri girdi. O anlar ise canlı yayına yansıdı.


Canlı yayın açtılar Polisten kaçamadılar...


Polis, O.K. ve S.K.’yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulduğu değerlendirilen çeşitli markalarda; 210 parfüm, 110 kaçak giyim eşyası, 20 kol saati ele geçirildi

Canlı yayın açtılar Polisten kaçamadılar...



O.K ve S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Canlı yayın açtılar Polisten kaçamadılar...

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