Canlı yayın açıp şüpheli ihbarında bulunmuştu: Asılsız ihbarın faturası ağır oldu!

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Olay, 4 Eylül Cuma günü Talatpaşa Mahallesi’nde bulunan Nurtepe Viyadüğü’nün altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadüğün altındaki bir kişiyi gören Kader T., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne şüpheli kişi ihbarında bulundu. İhbar üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri viyadüğe gitti.

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Viyadüğün altında kontrol yapan ekipler, Murat Z.’nin üst yoklamasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında da olumsuzluk bulunmayan Murat Z., bölgeden uzaklaştırıldı. Murat Z.’nin ‘Uyuşturucu madde kullanmak’, ‘Otodan hırsızlık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 1’er olmak üzere toplam 3 emniyete geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

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UYARILARA RAĞMEN İHBARLARINI SÜRDÜRDÜ

Yeniden ihbarda bulunan Kader T. ile telefonda görüşen polis ekipleri, Murat Z.’nin bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Kadına, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmemesi ve asılsız ihbarlarda bulunmaması yönünde uyarı yapıldı. Kader T.’nin uyarılara rağmen farklı asılsız ihbarlarda bulunmayı sürdürdüğü öğrenildi. Kadının sanal medyada canlı yayın açarak konuyla ilgili başka ihbarların da yapılmasına neden olduğu bilgisi de edinildi.

18 BİN 826 LİRA PARA CEZASI

İhbarların asılsız olduğu, olay yerine giden ekipler tarafından tutanakla tespit edildi. Kader T.’ye, ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ne asılsız ihbarda bulunmak’ maddesinden 18 bin 826 lira para cezası kesildi. Kadının ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan emniyete 1 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Kadının açtığı canlı yayın ve polis ekiplerinin Murat Z.’yi ve viyadüğün altını kontrol ettiği anlar kameraya yansıdı.

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