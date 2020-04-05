Canlı son depremler listesi 5 Nisan 2020: En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu?

Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi 5 Nisan Pazar günü Elazığ ve Manisa'da yaşanan depremlerin ardından araştırılmaya devam ediyor. Kandilli ve AFAD'ın son dakika deprem listesine göre Malatya'nın da içerisinde bulunduğu bazı illerde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin arından, En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İşte, en son deprem listesi ve Türkiye geneli yaşanan depremin büyüklükleri.

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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08:44:34 37.3132 29.5903 5.7 -.- 2.9 -.- BELKAYA-TEFENNI (BURDUR)

08:08:39 38.4913 27.7083 14.8 -.- 1.7 -.- TURGUTLU (MANISA)

07:55:40 39.4100 37.5895 5.5 -.- 2.6 -.- ELALIBEY-KANGAL (SIVAS)

07:02:16 38.4863 39.3177 11.9 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

06:37:48 38.4745 27.6528 9.6 -.- 2.2 -.- CEPNIDERE-TURGUTLU (MANISA)

06:24:32 38.4797 27.6795 10.9 -.- 1.7 -.- CEPNIDERE-TURGUTLU (MANISA)

06:16:31 38.8733 43.4825 7.1 -.- 2.2 -.- ERMISLER-(VAN)

05:21:46 38.9667 27.8612 11.5 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)

04:44:07 35.2308 31.7855 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

04:07:03 38.4778 27.7038 14.2 -.- 1.6 -.- IRLAMAZ-TURGUTLU (MANISA)

04:03:15 38.3357 38.7985 2.7 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)

03:56:36 39.0348 27.8292 10.8 -.- 1.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)

03:46:46 38.9055 43.4612 3.1 -.- 2.1 -.- VAN GOLU

03:30:51 39.0025 29.6217 3.4 -.- 1.7 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA)

03:23:40 38.4135 39.1373 8.4 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)

02:03:52 38.4937 25.8195 5.0 -.- 2.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

00:58:46 38.4283 44.4417 5.0 -.- 2.1 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

00:49:53 40.4633 27.4223 15.2 -.- 2.5 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR)

00:27:08 39.0037 27.8483 8.6 -.- 1.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

00:19:58 38.8775 43.4305 5.0 -.- 2.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN)

00:19:56 38.9807 27.8840 12.1 -.- 0.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (00:19:58)