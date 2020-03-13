Canlı son depremler listesi 13 Mart 2020: En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu?

Günün ilk saatlerinde meydana gelen son depremler sonrası pek çok vatandaşın gündemindeki konu, Kandilli Rasathanesi üzerinden yayımlanan son deprem listesi oldu. İran sınırında meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen son depremler dolayısıyla anlık olarak takip edilen 13 Mart son depremler haritası, sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Mart Cuma günü nerede deprem oldu? İşte, son depremler listesi içerisinde yer alan noktalar hakkında bazı bilgiler

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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13:40:02 38.4915 39.3368 12.5 -.- 1.6 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

13:29:49 38.2463 38.8308 5.3 -.- 1.6 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

13:23:54 39.0225 27.8557 3.6 -.- 1.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)

13:07:33 37.2330 28.2102 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

12:53:31 37.2350 28.1823 0.0 -.- 1.3 -.- CAYBUKU-(MUGLA)

12:52:58 37.2460 28.2027 0.0 -.- 1.8 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

12:37:50 38.9580 27.8917 10.4 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)

12:30:55 39.0842 27.8055 8.2 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)

12:25:55 38.3415 38.7310 3.1 -.- 2.0 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)

12:22:49 38.4795 27.7387 13.8 -.- 1.2 -.- OSMANCIK-TURGUTLU (MANISA)

11:26:00 39.1483 27.5610 0.0 -.- 1.4 -.- KOZANLI-SOMA (MANISA)

09:48:32 38.3032 38.8923 9.2 -.- 1.6 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)

09:37:26 38.2885 38.8997 10.1 -.- 2.1 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA)

09:00:01 38.3700 38.7935 4.4 -.- 1.0 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

08:57:54 38.4477 39.3472 12.8 -.- 2.1 -.- SIVRICE (ELAZIG)

08:51:45 38.5000 39.2958 13.9 -.- 1.2 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

08:48:05 37.1838 27.8925 0.0 -.- 1.3 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)

08:42:00 37.1860 27.8855 0.0 -.- 1.4 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA)

08:39:45 38.1530 27.4885 4.8 -.- 1.4 -.- HAVUZBASI-BAYINDIR (IZMIR)

08:22:18 39.0108 27.8197 8.8 -.- 1.5 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)

08:15:25 38.3757 39.1112 9.7 -.- 1.7 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)

08:09:33 37.2320 27.8895 0.0 -.- 1.2 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA)

07:01:51 38.9792 26.1135 8.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

06:58:30 39.0402 27.8093 5.7 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)

06:56:25 38.8683 26.0632 2.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI

06:41:50 39.8780 39.0272 2.9 -.- 2.5 -.- YENIKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) REVIZE01 (06:41:50)

06:16:44 39.1195 27.8230 10.9 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

06:09:58 38.3627 39.1243 2.2 -.- 1.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)

05:57:56 39.0643 27.8565 16.1 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)

05:51:45 38.3623 39.2193 8.3 -.- 1.2 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)

05:11:45 37.1117 30.4885 71.6 -.- 2.3 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA)

04:58:36 38.5063 44.4933 9.7 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

04:42:29 38.3965 39.1672 5.0 -.- 1.1 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)

04:31:24 38.4207 39.1863 6.7 -.- 1.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

03:52:13 37.3797 35.9950 13.5 -.- 1.4 -.- KABAYAR-KADIRLI (OSMANIYE)

03:00:51 38.2212 38.8167 13.4 -.- 0.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

02:47:48 38.9372 27.9000 15.6 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)

02:43:52 38.3748 39.1338 4.3 -.- 1.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)

02:43:35 39.0290 27.9450 4.5 -.- 1.4 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA)

02:01:40 38.6460 44.2963 15.5 -.- 1.9 -.- KURUCAN-SARAY (VAN)

01:51:58 36.7375 29.0898 12.5 -.- 1.0 -.- KARGI-FETHIYE (MUGLA)

01:51:22 36.8040 29.1843 8.2 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)

01:49:59 38.5048 31.8655 10.8 -.- 1.4 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

01:33:20 38.3002 38.8350 15.9 -.- 1.7 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)

01:31:03 38.4855 39.2972 10.5 -.- 1.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)

01:24:34 38.4238 44.4785 5.0 -.- 3.0 3.0 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI

00:55:54 38.4758 39.0758 11.3 -.- 1.8 -.- SARITOSUN-(ELAZIG)