29 Şubat 2020 canlı Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi... 1301 hafta Sayısal Loto sorgulama sayfası (İşte şanslı numaralar)

Türkiye'nin dört bir yanından zengin olma hayali kuran vatandaşların ilgi gösterdiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21:15'te noter huzurunda Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen canlı Sayısal Loto çekilişinin ardından, 1301'nci hafta Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası erişime açıldı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye Sayısal Loto'da bu hafta devretti mi? İşte, 29 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ Sayısal Loto sorgulama.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Çekilişte 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş kazandı. Sayısal Loto oyununun 1301'inci çekilişinde 6 bilen 2 kişi 1 milyon 594 bin 168 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 859 lira 5'er kuruş, 4 bilen 7 bin 37 kişi 83 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 130 bin 922 kişi de 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ilçesi ile Denizli'nin Merkezefendi ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

CANLI SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 29 Şubat tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne oldu?

Sayısal Loto oyununun 1300'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 240 bin 942 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 77 kişi 6 bin 477 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 108 kişi 91 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 334 kişi de 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.