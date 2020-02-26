Canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 26 Şubat 2020 - MPİ 976. Şans Topu sonuç sorgulama sayfası

Çarşamba akşamları düzenlenen 976. hafta Şans Topu sonuçları noter huzurunda yapılan kuranın ardından belli oldu. Zengin olmak hayali ile günler öncesinden Şans Topu kuponlarını hazırlayan vatandaşlar, bu hafta Şans Topu'nda çıkan numaraları MPİ Şans Topu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. İşte, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Şans Topu çekiliş sonuçları ve haftanın şanslı numaraları...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU

26 Şubat akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen çekiliş sonrası haftanın 6 şanslı numaralı kamuoyuna duyuruldu. Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 975. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 922 bin 183,85 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 200 kişi 4 bin 955,60'ar, 4 artı 1 bilen 228 kişi 579,85'er, 4 bilen 2 bin 876 kişi 57,45'er lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 437 kişi 31,15'er, 3 bilen 84 bin 902 kişi 5,5'er, 2 artı 1 bilen 56 bin 548 kişi 7,60'ar, 1 artı 1 bilen 185 bin 114 kişi 3,45'er lira ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı bildirildi.