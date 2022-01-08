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Canlı müzikte ‘çok hassas alan’ yasağı

#Canlı Müzik#Eğlence Merkezleri#Hassas Alan
Canlı müzikte ‘çok hassas alan’ yasağı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre konut, hastane, bakımevi gibi “çok hassas alan” olarak tanımlanan bölgelerdeki eğlence merkezlerinin tüm cepheleri ve tavanı kapalı hale getirilecek. Otel, dini tesis ve okul gibi “hassas alan” bölgelerinde bulunan eğlence merkezlerinde gece saat 00.00’dan sonra canlı müzik yayını yasak olacak. Canlı müzik yayınına izin verilen saatlerde ise yönetmelikle belirlenen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülebilecek. Düzenlemeyle “çok hassas” kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetleri yapılamayacak.

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#Canlı Müzik#Eğlence Merkezleri#Hassas Alan

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